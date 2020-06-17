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Общество

Пензенцы стали сомневаться в том, что 24 июня будет выходным

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После того как губернатор Иван Белозерцев сообщил о переносе парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату, многие пензенцы стали сомневаться, что 24 июня останется выходным днем.

Тем не менее выходной, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, никто не отменял. Это подтвердила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая из-за пандемии коронавируса пришлось перенести. В конце мая глава государства назвал днем проведения парада 24 июня. Однако более десятка регионов, в том числе и Пензенский, решили не организовывать в этот день никаких мероприятий из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад. Перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами - двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности», - подчеркнул Иван Белозерцев на совещании 15 июня.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 4 006 случаев заражения COVID-19. Прирост за минувшие сутки составил 91.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

После того как губернатор Иван Белозерцев сообщил о переносе парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату, многие пензенцы стали сомневаться, что 24 июня останется выходным днем.
Скоро у вас будут сплошные выходные. Кому нужна ваша работа?

Гость||

Очень интересная история получается. Парад 9 мая отменили, но выходной оставили. При этом 24 июня тоже решили сделать выходным, но у нас парад тоже отменили, но выходной тоже будет. А когда у нас будет парад, опять выходной объявят? И работодатели опять либо сотрудников должны отпускать, либо по двойному тарифу им платить? И 1 июля еще выходной. Почему-то всегда вполне удачно голосование по воскресеньям проводили, но вот именно сейчас нужен еще один выходной, давно ж не отдыхали. Ничего, что некоторые 2 месяца почти сидели. А потом опять начнется "а давайте новогодние каникулы урежем, что-то больно много отдыхали в прошлом году". Люди, вы в уме вообще или как?

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