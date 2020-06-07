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Общество

Пензенцам раскрыли правду о ношении медицинских масок

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В Пензенской области разоблачили очередной миф о ношении медицинских масок. Так, в Сети распространилась информация, что защиту следует носить белой стороной внутрь, если человек болеет коронавирусом и не желает заразить окружающих.

Тем же, кто не хочет сам подхватить смертельно опасную инфекцию, нужно надевать медицинскую маску белой стороной наружу.

«Нет никакой разницы между сторонами масок», - поясняется в ролике, который размещен на странице регионального правительства в соцсети Instagram.

Пензенцам напомнили, что изделие должно полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

«Обычные одноразовые маски нужно менять каждые 2-3 часа. Снимать их нужно аккуратно, не касаясь поверхности. После помыть руки или обработать антисептиком», - говорится в заключение в ролике.

Масочный режим в Пензенской области ввели 30 апреля. Жителей региона обязали применять защиту в общественных местах, транспорте, при посещении магазинов и других организаций.

Длительное ношение изделия может грозить различными неприятностями: аллергической реакцией, контактным дерматитом, зудом, обострением хронических заболеваний.

В связи с этим пензенцам рекомендовали после снятия маски умыться мягким средством и нанести на кожу крем. Если зуд и покраснение не проходят, следует обратиться к врачу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео www.instagram.com/penzenskaya_oblast
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Длительное ношение изделия может грозить различными неприятностями: аллергической реакцией, контактным дерматитом, зудом, обострением хронических заболеваний.
Короче, "хрен редьки не слаще". Лучше дышать свежим воздухом, меньше шансов заболеть.

Гость||

Не маска а намордник. Интересно как в +30 прикажут дышать когда все лицо в поту маска будет как половая тряпка задохнутся можно или прикажут акваланг с собой носить с кислородом.

Гость||

Всемирная организация здравоохранения только сейчас, когда эпидемия коронавируса в мире продолжается третий месяц, а в Европе идет на спад, изменила рекомендацию касательно защитных масок, закрывающих нос и рот.

Теперь в ВОЗ рекомендуют носить их даже здоровым людям в публичных местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию: маски являются барьером для попадания в организм человека выделений больного (например, капель, появляющихся из-за кашля). Ранее в этой организации говорили, что в пользу ношения масок не заболевшими COVID-19 нет достаточного количества доказательств и что пользоваться ими должны либо больные, либо медицинский персонал.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенцам раскрыли правду о ношении медицинских масок
Тайна медицинских масок.

Гость||

эх и чушь

Гость||

"Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок" - где говорит об этом же, так эта новость появилась еще 21 мая 2020 г. А до Пензы эта новость дошла только 7 июня 2020 г., наверно на перекладных в Пензу ехала...

Гость||

Ну цука , всё таки раскрыли )

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Длительное ношение изделия может грозить различными неприятностями: аллергической реакцией, контактным дерматитом, зудом, обострением хронических заболеваний.
Короче, "хрен редьки не слаще". Лучше дышать свежим воздухом, меньше шансов заболеть.
Дурь медицинских директив не поддаётся здравому пониманию

Гость||

хорошо что сейчас на улице идиотов в намордниках и перчатках сразу издалека видно )))

Гость||

25.08, конечно, хорошо. Издалека увидишь- успеешь убежать и спрятаться. В магазин не ходи, там много таких.

Гость||

Вы дебилы, хочется,ч тобы на своей шкуре испытали, сто это за болезнь, маски надо всем носить, тогда заражений меньше будет!

Гость||

Гость писал(a):

Вы дебилы, хочется,ч тобы на своей шкуре испытали, сто это за болезнь, маски надо всем носить, тогда заражений меньше будет!
Ты уже шепелявишь как даун. Купи маску и закрой фонтан.

Гость||

На улице опасность-люди в масках. Чаще всего собираются вместе в магазинах и маршрутках. Уважаемые безмасочники, просим вас воздержаться от посещения общественных мест. Сидите дома!

Гость||

Лучше на самоизоляции, чем в реанимации!

Гость||

Ага, лучше изоляция, чем заземление, как говорят электрики.

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Имя: Гость
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