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Общество

В перинатальном центре возобновили проведение ЭКО

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В среду, 3 июня, в поликлинических отделениях перинатального центра Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко вновь началось проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования.

«За уточняющей информацией можно обратиться по телефону 8 (8412) 63-95-73», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Перинатальный центр начал оказывать помощь жительницам региона, желающим воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, в апреле 2019 года. За все время специалисты провели более 40 процедур. 14 февраля 2020 года из центра выписали первую двойню, родившуюся после ЭКО.

Ранее сообщалось, что с 8 июня возобновляется плановый прием пациенток в отделениях охраны репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий. Женщин будут принимать только по предварительной записи (телефон регистратуры 45-54-69) и при отсутствии признаков ОРВИ. Пациентки должны быть в маске и перчатках.

1 июня возобновила плановый прием пациентов поликлиника областной больницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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