В Пензенской области с 16 по 22 ноября зарегистрировано 2 563 случая ОРВИ. Сведения опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе зафиксировали 2 328 пациентов с респираторной вирусной инфекцией. Динамика за 7 дней составила +10,3%.

Доля детей среди обратившихся к врачам - 18,8% (в прошлом отчете было 14,3%).

Непосредственно в Пензе суммарная заболеваемость выросла на 16% (7 дней назад - 2,2%).

Подтверждено выделение вируса гриппа у 162 заболевших (неделю назад насчитывалось 143 случая).

По информации регионального минздрава, в этом эпидсезоне будут распространены штаммы гриппа группы А: Н1N1 (свиной), Н3N2 (гонконгский), - а также группы В (линия Victoria). Наиболее агрессивный - гонконгский: он быстрее развивается в организме, дает стойкую температуру до 40 градусов и выше.