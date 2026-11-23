В четверг, 26 ноября, в Пензе проведут специализированную ярмарку вакансий для ветеранов СВО и членов их семей.

Она пройдет в кадровом центре «Работа России» (ул. Бекешская, 8) с 10:00 до 11:00.

Ярмарку организуют служба занятости населения и региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

«Ветеранам специальной военной операции и членам их семей будут предложены более 100 вакансий для трудоустройства на промышленных предприятиях и в бюджетных организациях. Вакансии подобраны с учетом жизненной ситуации соискателей», - уточнила директор кадрового центра Мария Мурзаева.

Также у участников ярмарки будет возможность пройти профессиональные пробы с помощью очков виртуальной реальности, чтобы в дальнейшем переобучиться по понравившейся специальности, сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.