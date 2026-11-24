В Заречном ремонтируют здание кафе «Пингвин» в центральном парке, сообщил глава города Алексей Костин в соцсетях.

На первом этаже уже готовы системы отопления и вентиляции, специалисты провели коммуникации и теперь занимаются декором. Планируется, что здесь оборудуют детскую игровую площадку, а также зону ресторанного отдыха.

На втором этаже предполагается создать развивающий центр и спортзал.

Весной хотят приступить к обновлению фасада здания.

По словам Алексея Костина, открытие будет поэтапным. Так, осенью 2027-го заработает первый этаж.

«Пингвин» сохранит свое название.

Ремонт делается на частные средства.

Здание кафе несколько лет пустовало и разрушалось, его портили хулиганы. В июне 2022-го там случился пожар.

В 2020 году, когда началась реконструкция парка, Олег Климанов, занимавший тогда пост главы ЗАТО, пояснил, что здание «Пингвина» Заречному не принадлежит. Строительством центра занимался предприниматель. Он привлек для этого кредитные средства, но не смог вовремя вернуть деньги банку. В итоге «Пингвин» оказался у финансового учреждения. Городские власти попытались договориться, чтобы строение передали муниципалитету на безвозмездной основе. Поначалу в банке согласились с этим, а затем обстоятельства изменились.

Позже у здания появился частный собственник.