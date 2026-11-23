По цифровому ID в мессенджере MAX сейчас можно заселиться в 16 гостиниц и санаториев Пензенской области, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Такой формат в местах, где больше 50 номеров, появился с 1 сентября. Сотрудник отеля сканирует цифровой ID с помощью приложения «Госкан», и данные автоматически подгружаются в систему.

«Процедура доступна совершеннолетним гражданам России, имеющим подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», - уточнили в министерстве.

По словам главы ведомства Максима Изосимова, чаще всего сервисом пользуются гости комплекса «Арт-Пенза» на Чистых прудах, отеля Azimut в Пензе, санаториев им. В. В. Володарского и «Березовая роща».

Заселение по паспорту по-прежнему доступно, однако в министерстве заверили, что это более медленный процесс.

Гостиницы с фондом до 50 номеров должны перейти на новую систему к 1 сентября 2028 года.