В Кузнецке с 1 декабря повысится плата за проезд в общественном транспорте. Об этом городская администрация предупредила в понедельник, 23 ноября. Билет будет стоить 35 рублей.

ООО «Кузнецкая автотранспортная компания» и ООО «Автокомбинат» обосновали увеличение цены изменением экономических условий: снижением пассажиропотока, подорожанием технических жидкостей, ГСМ, запасных частей и комплектующих.

С 1 октября 2023 года стоимость поездок по Кузнецку составляла 30 рублей. Тогда увеличение объясняли теми же факторами.

До этого цена билета поднималась в феврале 2022-го (с 25 рублей до 28). В то время, помимо стандартных причин, повышение обосновали эпидемиологической ситуацией.

В Пензе стоимость проезда выросла с 5 ноября 2026-го, теперь за поездку на маршрутке нужно заплатить 45 рублей, на автобусе или троллейбусе - 40 рублей.