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Общество

В перинатальном центре готовятся к возобновлению планового приема

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С понедельника, 8 июня, в областном перинатальном центре возобновится плановый прием пациенток в отделениях охраны репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий.

Каждую женщину смогут принять только по предварительной записи (телефон регистратуры 45-54-69) и при отсутствии у нее признаков ОРВИ. Она должна прийти в маске и перчатках, перед визитом к врачу ей бесконтактным способом измерят температуру.

Чтобы избежать скученности в коридорах, посетительницам рекомендуют приходить не раньше чем за 15-20 минут до назначенного времени.

«В исключительных случаях допустимо сопровождение пациентки ОДНИМ помощником при соблюдении всех мер предосторожности и наличии у сопровождающего средств индивидуальной защиты - маски и перчаток», - предупредили в больнице имени Н. Н. Бурденко.

Поликлиника областной больницы возобновила плановый прием пациентов 1 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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