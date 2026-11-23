Ранним утром в понедельник, 23 ноября, в Пензе была обнаружена утечка воды на перекрестке улиц Суворова и Плеханова.

Сигнал поступил в диспетчерскую службу Горводоканала, и на место выехала дежурная бригада. Она зафиксировала утечку на трубопроводе диаметром 600 мм.

Были выполнены вскрышные, а затем - ремонтные работы. В ближайшее время на месте разрытия восстановят асфальт.

В Горводоканале сообщили, что удалось обойтись без отключения воды.

В мае в этом месте уже проводили ремонтные работы. Тогда на участке просел асфальт, после чего была выявлена утечка на трубопроводе.