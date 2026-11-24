В среду, 25 ноября, в Нижнеломовском районе проведут антитеррористическое учение.

В региональном УФСБ РФ предупредили, что во время тренировки задействуют силы и средства для борьбы с терроризмом.

Запланировано применение средств имитации взрывов и стрельбы, авиационной техники, в том числе БПЛА.

Местным жителям следует сохранять спокойствие и не паниковать.

Антитеррористические учения в регионе проходят регулярно. Так, в конце сентября тренировка состоялась в Пензе. Тогда тоже имитировали стрельбу и взрывы и использовали беспилотники.