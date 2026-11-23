24 ноября в Пензенской области будет облачно, ветрено и снежно, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры будут показывать 0...-5 градусов, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем ртутные столбики поднимутся до -3...+2, осадки в виде мокрого снега и дождя кое-где окажутся сильными. К следующей ночи градусы не изменятся, осадки не прекратятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы могут достигать 16-21 м/с. В отдельных районах ожидается метель. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области окажется неустойчивой, причина тому - южный циклон. Температурный режим станет понижаться и приблизится к климатической норме.

В старину подмечали: если 24 ноября сырость или снег, быть оттепелям до 4 декабря.