На среду, 25 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Согласие, Нахаловка, Ахуны и один дом на улице Кирова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Марата, 17;

- СНТ «Заря», 2/190.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- 2-я Нейтральная ул., 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 9:00 до 12:00 от сетей отключат дом № 18Б на ул. Кирова.

С 13:00 до 15:30 приостановится электроснабжение по адресам::

- ул. Санаторная, 1, 3, 3а, 4, 5, 7-15, 17-35 (нечетные);

- ул. Санаторный Порядок, 13, 21, 22, 23-35 (нечетные), 39, 39а, 43;

- Санаторный пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29а;

- СНТ «Дубрава», уч.: 656, 657, 717, 720, 721, 722, 742, 753, 760, 780, 792, 818;

- ул. Спартаковская, 10, 10а, 13, 14, 16, 29, 33, 33а, 35-39, 47;

- 1-й Спартаковский пр-д, 3, 3/2, 7-9, 14, 14Б, 14в, 18, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.