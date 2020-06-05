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Общество

PenzaInform.ru подготовил для читателей главные новости недели

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Редакция портала PenzaInform.ru выбрала три самые популярные новости уходящей недели.

В первой читателям рассказали об изменениях в перечне открывшихся организаций.

1 июня область вышла на первый этап снятия ограничений, и на следующий день мэрия Пензы опубликовала список предприятий и учреждений, которым разрешили работать.

Однако 4-го числа около половины из них по настоянию Роспотребнадзора вычеркнули: спа- и массажные салоны, салоны красоты, бани, сауны, солярии.

Закрепиться в списке удалось химчисткам, прачечным, ателье, точкам оказания фотоуслуг. Заработали также пункты проката, мастерские по ремонту бытовой и оргтехники.

Из второй новости стало известно о череде смертей от коронавируса.

В области продолжают выявлять более чем по 80 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфицировано 2 759 человек, из них 119 - несовершеннолетние.

Каждый день в июне оперштаб сообщает о новых смертях.

С начала распространения COVID-19 умерло 26 жителей региона.

Что касается выздоровевших, то таковых 2 260.

В третьем сюжете говорится о том, что житель Засечного, обвиняемый в изнасиловании и убийстве подростка в Тепличном, заражен коронавирусом.

Изначально 41-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания.

По решению суда на период следствия он взят под стражу. Теперь обвиняемый находится в одной из больниц Пензы, где его охраняют.

Предполагается, что мужчина изнасиловал и задушил 14-летнюю девочку, которая якобы его оскорбила.

До этого он отбыл 15 лет в колонии за убийство 11-летнего ребенка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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