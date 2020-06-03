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Общество

Названо место первой вертолетной площадки для санавиации в регионе

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В Пензенской области вновь вернулись к теме развития санитарной авиации. В среду, 3 июня, в пресс-службе регионального минздрава назвали место первой вертолетной площадки, где будут принимать и отправлять специализированные воздушные суда, оснащенные медоборудованием.

В настоящее время пензенцев в лечебные учреждения доставляют наземным транспортом. Ежегодно в федеральные больницы автомобили скорой помощи привозят около 200 пациентов.

«Время доезда, например, до Москвы, исчислялось 10-12 часами», - отметили в минздраве.

Санитарная авиация позволит перемещать пациентов в медучреждения за считанные часы.

Вертолетная площадка появится на территории Земетчинской районной больницы, которая расположена вблизи трассы М5 и в 200 км от областного центра.

На развитие санавиации из областного бюджета будет выделено 2,6 млн рублей.

Впервые вопрос создания такой авиации в регионе был поднят в сентябре 2018 года во время визита в Пензу заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Она отметила, что в областном центре есть готовая современная база - единый диспетчерский центр на Пионерской улице.

В октябре 2019 года сообщалось, что в Сурском крае хотят обустроить 9 вертолетных площадок. Одну из них планировалось построить в Пензе, остальные в районных центрах: Никольске, Башмакове, Белинском, Земетчине, Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А на севере области? Лунино, Исса?

Гость||

60 км. вблизи?

Гость||

В Пензе такой вертолёт на пляже 6 больнице приземлиться

Имя: Гость
Комментарий:

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