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Общество

Еще 111 пензенцев выздоровели после коронавирусной инфекции

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В понедельник, 1 мая, из больниц Пензенской области выписали 111 человек, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об их выздоровлении сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Общее число выздоровевших - 1966», - уточнила она.

Число случаев COVID-19 на ту же дату в регионе составляет 2 417. За последние сутки диагноз подтвердился у 85 человек: троих детей (5, 15 и 17 лет) и 82 взрослых (от 30 до 94 лет).

Умерли за все время пандемии 20 человек. 1 июня была опубликована информация о том, что коронавирусная инфекция унесла жизнь 51-летней женщины.

Тогда же стало известно, что Пензенская область вышла на первый этап снятия ограничений, наложенных из-за COVID-19. С этого дня открываются дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). При этом число посетителей должно регулироваться из расчета 1 человек на 4 кв. м.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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