В Пензенском районе число больных коронавирусом стремительно растет

88 вновь выявленных в Пензенской области случаев коронавирусной инфекции по состоянию на среду, 27 мая, распределились следующим образом.
На первом месте, как обычно, Пенза - здесь проживают 30 пациентов. На втором - Пензенский район, который лидирует уже несколько дней, в нем заболели 15 человек. На третьем - Заречный (10 больных).
5 человек с COVID-19 выявлены в Каменском районе, 4 - в Белинском, 3 - в Городищенском.
По 2 инфицированных проживают в Кузнецке и пяти районах - Тамалинском, Кузнецком, Камешкирском, Шемышейском и Сердобском.
По одному случаю коронавируса зарегистрировано в Нижнеломовском, Земетчинском, Башмаковском, Спасском, Лунинском, Малосердобинском, Бековском и Колышлейском районах.
Один заболевший - житель Московской области, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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а в 10-42 писали что снижается и кому верить