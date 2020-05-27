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Общество

В Пензенском районе число больных коронавирусом стремительно растет

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88 вновь выявленных в Пензенской области случаев коронавирусной инфекции по состоянию на среду, 27 мая, распределились следующим образом.

На первом месте, как обычно, Пенза - здесь проживают 30 пациентов. На втором - Пензенский район, который лидирует уже несколько дней, в нем заболели 15 человек. На третьем - Заречный (10 больных).

5 человек с COVID-19 выявлены в Каменском районе, 4 - в Белинском, 3 - в Городищенском.

По 2 инфицированных проживают в Кузнецке и пяти районах - Тамалинском, Кузнецком, Камешкирском, Шемышейском и Сердобском.

По одному случаю коронавируса зарегистрировано в Нижнеломовском, Земетчинском, Башмаковском, Спасском, Лунинском, Малосердобинском, Бековском и Колышлейском районах.

Один заболевший - житель Московской области, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

а в 10-42 писали что снижается и кому верить

Гость||

Я что не пойму! Какой из писулек верить?

Гость||

Гость писал(a):

Я что не пойму! Какой из писулек верить?
Что непонятно тебе? Может просто постой в сторонке, не сверкай глупостью?

Гость||

Вы уж определитесь,растёт или снижается? Заврались ,запутались и всех запутали.

Гость||

будет как путин скажет

Гость||

Скажет растёт будет расти,скажет снижение значит снижение.

Гость||

Растет количество больных общее, что не понятно. Выздоравливает меньше, чем заболевает.

Гость||

Здесь про Пензенский район, а в ранее написанной статье про область в целом.

Гость||

Дина Черемушкина - главный специалист по коронавирусу?

Гость||

власть совсем завралась

Гость||

12:53, судя по статистике выписывают больше, чем заболело

Гость||

Гость писал(a):

Я что не пойму! Какой из писулек верить?
Не верь писЮлькам...

Гость||

к голосованию больные выздоравят все

Гость||

Что то не наблюдается особого снижения!Почему?Начался раньше чем в других регионах+там идет на спад!

Гость||

Да кто сейчас вообще верит статистике. Любой.

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Имя: Гость
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