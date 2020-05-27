В Пензенском районе число больных коронавирусом стремительно растет

27.05.2020 | 12:29

88 вновь выявленных в Пензенской области случаев коронавирусной инфекции по состоянию на среду, 27 мая, распределились следующим образом.

На первом месте, как обычно, Пенза - здесь проживают 30 пациентов. На втором - Пензенский район, который лидирует уже несколько дней, в нем заболели 15 человек. На третьем - Заречный (10 больных).

5 человек с COVID-19 выявлены в Каменском районе, 4 - в Белинском, 3 - в Городищенском.

По 2 инфицированных проживают в Кузнецке и пяти районах - Тамалинском, Кузнецком, Камешкирском, Шемышейском и Сердобском.

По одному случаю коронавируса зарегистрировано в Нижнеломовском, Земетчинском, Башмаковском, Спасском, Лунинском, Малосердобинском, Бековском и Колышлейском районах.

Один заболевший - житель Московской области, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.