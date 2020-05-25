В одном из районов за сутки выявили почти 40 зараженных коронавирусом

25.05.2020 | 13:18

В понедельник, 25 мая, оперативный штаб обнародовал географию 94 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе, и впервые цифры сразу по трем муниципальным образованиям оказались выше, чем по Пензе.

Тогда как в областном центре за минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у 11 человек, в Пензенском районе выявили 39 заболевших, в Кузнецке - 15, а в Башмаковском районе - 12.

Еще 5 человек, подхвативших вирус, оказались жителями Городищенского района, 4 - Каменского, по 1 - Лунинского, Лопатинского, Иссинского, Никольского, Наровчатского, Шемышейского, Сердобского и Вадинского.

По данным на 25 мая, в Пензенской области за все время пандемии коронавирусом заболели 1 803 жителя, 1 255 из них вылечились, 15 умерли.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в этот день заявил, что в области продолжается активное смещение заболеваемости коронавирусом в сторону жителей районов.

«Рост заболеваемости в районах происходит за счет регистрации парных групповых очагов по месту жительства», - уточнил он.