Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|14:25
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Общество

В одном из районов за сутки выявили почти 40 зараженных коронавирусом

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В понедельник, 25 мая, оперативный штаб обнародовал географию 94 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе, и впервые цифры сразу по трем муниципальным образованиям оказались выше, чем по Пензе.

Тогда как в областном центре за минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у 11 человек, в Пензенском районе выявили 39 заболевших, в Кузнецке - 15, а в Башмаковском районе - 12.

Еще 5 человек, подхвативших вирус, оказались жителями Городищенского района, 4 - Каменского, по 1 - Лунинского, Лопатинского, Иссинского, Никольского, Наровчатского, Шемышейского, Сердобского и Вадинского.

По данным на 25 мая, в Пензенской области за все время пандемии коронавирусом заболели 1 803 жителя, 1 255 из них вылечились, 15 умерли.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в этот день заявил, что в области продолжается активное смещение заболеваемости коронавирусом в сторону жителей районов.

«Рост заболеваемости в районах происходит за счет регистрации парных групповых очагов по месту жительства», - уточнил он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спасибо за информацию!

Гость||

Это ведь сидят толпы дормоедов под названием ШТАБ, рисуют картинки, обзванивают не понятно зачем глав районов, делают бумажные псевдонаучные анализ и выкладки, получают при все при этом неплохие деньги. Все нагнать нужно, выдать садовые распылители с дезраствором и бросить их на подъезды, троллейбусы и т.д.

Гость||

Пожалуйста, сделайте список населённых пунктов в районах!!! Люди должны знать, где сейчас опасно. Многие изолировались за городом. А та 35 мнм рядом - корона!

Гость||

Когда Пензенский район называют районом области, смешно. Это давно уже Пенза.

Гость||

А там рядом - корона!

Гость||

Дурак чтоли?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Чем больше, тем лучше. Наработка коллективного иммунитета. Однако хроникам любого возраста нужно быть намного осмотрительнее и чистоплотнее.

Гость||

это каким образом выявили за сутки??? если анализы вы по два раза берете и делают их не в Пензе, а за сутки выявили)))))))

Гость||

не показывали?

Гость||

И совершенно чудесным образом именно в этот день в Пензе количество выявленных случаев резко сократилось. Не иначе, как чудо чудесное! Прям вот с начала публикации статистики Пена/районы такого низкого показателя по Пензе не было!

Гость||

Гость писал(a):

Это ведь сидят толпы дормоедов под названием ШТАБ, рисуют картинки, обзванивают не понятно зачем глав районов, делают бумажные псевдонаучные анализ и выкладки, получают при все при этом неплохие деньги. Все нагнать нужно, выдать садовые распылители с дезраствором и бросить их на подъезды, троллейбусы и т.д.
!!!!!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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