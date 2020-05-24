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Общество

В области продолжают фиксировать большое количество заразившихся

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В Пензенской области за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 97 пациентов. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в московском оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 1 709 граждан. На данный момент из больниц выписали 1 239 выздоровевших. Скончались 13 пациентов.

Всплеск заболеваемости опасной инфекцией пензенские медики связывают с несоблюдением жителями области режима самоизоляции на майских праздниках. Тогда в зеленых зонах и улицах населенных пунктов находилось много людей.

В регионе действует масочный режим. Ношение защиты обязательно в магазинах, транспорте, местах скопления людей. Пренебрегающих мерами безопасности пензенцев будут привлекать к административной ответственности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

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Гость||

Срочно отменяйте масочный режим

До него заболевших было в разы меньше!

Его ввели специально, чтобы болело больше людей!

Гость||

Нас медленно и верно подводят к тому,что и июнь придётся посидеть дома.

Гость||

Гость писал(a):

Нас медленно и верно подводят к тому,что и июнь придётся посидеть дома.

наоборот . Выпускают. С каждым днем все меньше.

Гость||

Вероятно Пенза проходит пик.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пензенские медики связывают с несоблюдением жителями области режима самоизоляции на майских праздниках.
И пусть только попробуют связать с открытием парикмахерских или с чем еще от мудрого губернатора!

Уволить и за экстремизм притянуть!

"Аукнулись нам майские празднички!!!"

Гость||

Переболеть должны все и сделать это лучше летом.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Срочно отменяйте масочный режим

До него заболевших было в разы меньше!

Его ввели специально, чтобы болело больше людей!

Согласен. Ковид опасен только для страдающих другими опасными недугами.

Поголовное онаморднивание и домашние аресты нужно срочно отменить. Они просто убивают население и экономику.

Гость||

А может виной тому, прибывшие в регион. Все рванули по домам. Может поэтому в Москве и подмосковье количество заболевших идет на спад, а у нас растет.

Работы там нет, сидели на самоизоляции, за квартиру платить нечем, вот и приехали все домой.

Гость||

Просто многие давно уже "забили" на все меры безопасности, да и на тот же масочный режим. Сначала целые подъезды на карантин закрывали, а сейчас ходи пожалуйста куда хочешь, даже если недавно с заболевшим контактировал. Может конечно вирус и не так страшен, но из-за несознательности других людей терпеть самоизоляцию ещё неизвестно сколько уже надоедает. Но куда деваться...

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Срочно отменяйте масочный режим

До него заболевших было в разы меньше!

Его ввели специально, чтобы болело больше людей!

Согласен. Ковид опасен только для страдающих другими опасными недугами.

Поголовное онаморднивание и домашние аресты нужно срочно отменить. Они просто убивают население и экономику.

Тройные маски должны носить 65+

Дмитрий Н. Мотовилов||

В США нарастает гитлеризм. Армию готовят насиловать гражданское население прививками с РНК, меняющими генетику человека на генетику недолгоживущих рабов.

Гость||

https://vk.com/public175117899

Имя: Гость
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