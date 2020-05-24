В области продолжают фиксировать большое количество заразившихся

24.05.2020 | 10:39

В Пензенской области за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 97 пациентов. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в московском оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 1 709 граждан. На данный момент из больниц выписали 1 239 выздоровевших. Скончались 13 пациентов.

Всплеск заболеваемости опасной инфекцией пензенские медики связывают с несоблюдением жителями области режима самоизоляции на майских праздниках. Тогда в зеленых зонах и улицах населенных пунктов находилось много людей.

В регионе действует масочный режим. Ношение защиты обязательно в магазинах, транспорте, местах скопления людей. Пренебрегающих мерами безопасности пензенцев будут привлекать к административной ответственности.