В области продолжают фиксировать большое количество заразившихся

В Пензенской области за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 97 пациентов. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в московском оперативном штабе.
С начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 1 709 граждан. На данный момент из больниц выписали 1 239 выздоровевших. Скончались 13 пациентов.
Всплеск заболеваемости опасной инфекцией пензенские медики связывают с несоблюдением жителями области режима самоизоляции на майских праздниках. Тогда в зеленых зонах и улицах населенных пунктов находилось много людей.
В регионе действует масочный режим. Ношение защиты обязательно в магазинах, транспорте, местах скопления людей. Пренебрегающих мерами безопасности пензенцев будут привлекать к административной ответственности.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Срочно отменяйте масочный режим
До него заболевших было в разы меньше!
Его ввели специально, чтобы болело больше людей!