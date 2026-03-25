В 2025 году скрининг прошли более 5 200 беременных пензячек

В Пензенской области за январь - декабрь 2025 года 57 беременностей прервали по медицинским показаниям. Такие данные представлены в проекте постановления регионального правительства по развитию санитарной авиации.

В 38 случаях у плода выявили нежизнеспособные пороки развития, в 19 - хромосомную патологию.

Всего в 2025-м скрининг прошли 5 282 беременные жительницы области. Генетики проконсультировали 2 051 пациентку.

Во время УЗИ у 268 нерожденных детей выявили пороки развития.

В Пензенской области врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения относятся к самым частым причинам младенческой смертности.