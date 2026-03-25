Женщин с детьми до 3 лет возьмут на работу без испытательного срока

Во вторник, 24 марта, Госдума РФ приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект о запрете устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения внесли в статью 70 Трудового кодекса РФ. Работодателям запретили включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для данной категории сотрудниц.

Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Сейчас испытательный срок запрещено устанавливать для женщин с детьми до полутора лет.

Нововведение поможет защитить россиянок от недобросовестных работодателей, которые набирают персонал на сезонную работу под видом постоянной и увольняют после истечения испытательного срока.