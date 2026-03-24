В Пензенской области за неделю грипп выявили у 62 человек

В Пензенской области вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом: с 16 по 22 марта выявили 2 050 новых случаев, что на 14,1% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 796).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 21,6%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был ниже - 17,3%.

По официальным данным, у 62 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 60 неделей ранее).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

«Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - посоветовали специалисты.