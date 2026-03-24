Имя Василиса стало самым популярным для новорожденных девочек

С начала 2026 года в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Василиса. Таковы данные на 24 марта, опубликованные информационно-аналитическим порталом «Реестр ЗАГС».

Имя Михаил получил 41 мальчик. Кроме него в пятерке самых популярных - Александр (33), Артем (31), Матвей (31) и Тимофей (26).

Василисами назвали 32 девочек. В топ-5 вошли также Анна (26), Полина (24), Ксения (23) и София (23).

Пятерку редких мужских имен составили Климентий, Радмир, Абдулмалик, Динар и Мустафа; женских - Зейнаб, Ханифа, Аида, Лика и Фатима.

В 2025 году в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных оказались Михаил и София. Обладателями первого стали 669 мальчиков, второго - 497 девочек, сообщили в региональном минтруде.