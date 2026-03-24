Сотрудники минлесхоза оборудовали хранилище семян дуба

В Пензенской области продолжаются лесовосстановительные работы. Специалисты обустроили еще одно хранилище посадочного материала - в Мокшанском лесничестве.

«Ведется подготовка семян дуба черешчатого к посеву. Работники бережно ухаживают за будущим леса, сохраняя посадочный материал в снежных кучах. Это помогает растениям не тратить время на лишнюю подготовку и высаживать их в оптимальные сроки», - рассказали в региональном минлесхозе.

Семена укрывают опилками, чтобы уберечь от высыхания и замерзания.

«Вырастить дуб непросто, но результат стоит усилий! Эти величественные деревья живут в среднем от двух до шести веков», - отметили в ведомстве.

Первая снежная куча для хранения посадочного материала появилась к середине марта в Юрсовском лесничестве. Минусовая температура внутри хранилищ не дает семенам тронуться в рост раньше времени.