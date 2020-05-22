Не носящих медицинские маски пензенцев привлекут к ответственности

22.05.2020 | 09:02

В Пензенской области на граждан, не носящих медицинские маски, составляют протоколы об административном правонарушении.

Речь об этом зашла во время прямой линии губернатора Ивана Белозерцева, которая состоялась в четверг, 21 мая, в соцсети Instagram. Глава региона отвечал на вопрос подписчика, возмущенного тем, что пензенцы пренебрегают ношением масок.

Иван Белозерцев напомнил, что 30 апреля подписал постановление, которое обязывает жителей области носить маски в общественных местах. Нарушителей выявляют правоохранители, а также выходящие с ними на патрулирование сотрудники муниципалитетов и Роспотребнадзора, и составляют протоколы.

«Каждый из нас должен понимать, что сегодня важно носить маску. Это, во-первых, сохранение своего здоровья. Это культура отношения, уважения к другим людям. Не самое главное - составить протокол. Самое главное - побудить людей к тому, чтобы они все-таки маски носили. Сейчас они доступны. Для того чтобы мы как можно быстрее вышли из ситуации и допустили послабления, нужны усилия всех», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона рассказал о том, что в Пензе, а теперь и в других населенных пунктах области, волонтеры бесплатно раздают медицинские маски тем, кого видят без них. Вместе со средствами индивидуальной защиты гражданам вручается памятка о коронавирусной инфекции и мерах ее профилактики.

Всего планируется раздать 30 000 масок.