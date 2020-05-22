Общество

Не носящих медицинские маски пензенцев привлекут к ответственности

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В Пензенской области на граждан, не носящих медицинские маски, составляют протоколы об административном правонарушении.

Речь об этом зашла во время прямой линии губернатора Ивана Белозерцева, которая состоялась в четверг, 21 мая, в соцсети Instagram. Глава региона отвечал на вопрос подписчика, возмущенного тем, что пензенцы пренебрегают ношением масок.

Иван Белозерцев напомнил, что 30 апреля подписал постановление, которое обязывает жителей области носить маски в общественных местах. Нарушителей выявляют правоохранители, а также выходящие с ними на патрулирование сотрудники муниципалитетов и Роспотребнадзора, и составляют протоколы.

«Каждый из нас должен понимать, что сегодня важно носить маску. Это, во-первых, сохранение своего здоровья. Это культура отношения, уважения к другим людям. Не самое главное - составить протокол. Самое главное - побудить людей к тому, чтобы они все-таки маски носили. Сейчас они доступны. Для того чтобы мы как можно быстрее вышли из ситуации и допустили послабления, нужны усилия всех», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона рассказал о том, что в Пензе, а теперь и в других населенных пунктах области, волонтеры бесплатно раздают медицинские маски тем, кого видят без них. Вместе со средствами индивидуальной защиты гражданам вручается памятка о коронавирусной инфекции и мерах ее профилактики.

Всего планируется раздать 30 000 масок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

направьте маски в аптеки п. Ахуны

Гость||

Даааа. САМОЕ ГЛАВНОЕ- составить протокол. Читай-бюджет пополнить. Называйте вещи своими именами, а не мнимой заботой о населении Не защищают маски ни от каких вирусов. Да почитайте же уже медицинскую литературу, послушайте специалистов.

Гость||

Где раздают,снова напротив гордумы для показухи,в аптеках цена 40 руб а в бристоле 19 руб вот и думайте, Власти Вы еще народу ничего не дали чтобы через штраф отбирать,позор Вам.

Гость||

Гость писал(a):

Да почитайте же уже медицинскую литературу, послушайте специалистов
Это ты в интернете прочитал у якобы специалистов-блогеров?? Медицинские источники как раз доказывают что маска эффективна для защиты от вирусов, пусть не 100% но лучше чем без нее!!

Гость||

Где раздают? Кто-то видел?

Гость||

Гость писал(a):

цена 40 руб а в бристоле 19 руб
а ты нищеброд не можешь себе пару многоразовых масок купить? Каждый день новую покупать и выкидывать тыщами деньги на средства защиты тебя никто не просит!! Не можешь купить сшей! и не пополняй бюджет области!!

Гость||

Тыкать не нужно. Блоггеров Вы возможно и читаете. Я как раз являюсь специалистом.

Гость||

Практически все ходят без масок. За все время ни одного, желающего выписать протокол не встречал.

Гость||

и почему люди не учатся на ошибках других, которые до последнего ходили везде, устраивали пикники и посиделки, а щас в больнице семьями лежат?? пока каждую семью не коснется - не поверят...а когда коснется - уже поздно головой об стенку биться

Гость||

Гость писал(a):

Я как раз являюсь специалистом
был бы специалистом - не нес бы такой ерунды!

Гость||

Гость писал(a):

Я как раз являюсь специалистом.
Гость писал(a):
Я как раз являюсь специалистом.
Специалисты щас в противочумных костюмах в красной зоне по 6 часов трудятся, жертвуя своим здоровьем и здоровьем своих семей, а псевдоспециалисты демагогию разводят о том что в принципе никакой опасности нет

Гость||

пусть больные их носят, а здоровым эти намордники не нужны... если уж кто-то боится, вот пусть дома и сидит, все равно пока все не переболеют ничего не изменится...

Гость||

Я Дина Черемушкина. Тут не все так однозначно.

Гость||

Смертность от ковида меньше смертности от гриппа и пневоний вирусной этиологии. Это уже Официальная информация, гуглите. Почему все бояться ковида? Объясните, пугливые?

Гость||

продолжают закошмаривать народ. Никто не будет штрафовать за маски, поскольку в постановлении губернатора нет правил ношения маски, а написано "а также носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений", т.е. лицевая маска может просто лежать в сумке

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Имя: Гость
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