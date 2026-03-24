Родительская плата за путевки в детские лагеря выросла

Стало известно, во сколько обойдется отдых в загородных детских лагерях. Оздоровительная кампания - 2026 обсуждалась в администрации Пензы во вторник, 24 марта.

Стоимость бюджетной путевки на 1 смену составит 26 654 рубля: родителям нужно внести 6 674, остальное покроет региональный бюджет. Для сравнения: в прошлом году родительская плата равнялась 6 416 рублям при общей стоимости путевки 25 628 рублей.

14-дневная смена в лагере труда и отдыха обойдется в 12 262 рубля. Подросткам в возрасте от 14 до 17 лет места здесь предоставят бесплатно.

В пришкольных лагерях размер платы устанавливается каждым муниципалитетом самостоятельно и варьируется от 20 до 71 рубля в день на 1 ребенка, уточнили в региональном правительстве. Записываться туда нужно через администрацию образовательного учреждения.

Прием заявок в Пензе начнется 1 апреля, в Кузнецке - 8-го.

«В этом году для удобства родителей заработает единый сервис «Подбор детского лагеря» в личном кабинете на Госуслугах. Для подачи заявлений родителям (законным представителям) детей необходимо будет зайти в сервис, ввести в поисковой строке название лагеря, выбрать смену и подать заявление, подтвердив свои данные и данные ребенка, которые подгружаются автоматически из личного кабинета заявителя. Сервис «Подбор детского лагеря» содержит сведения о лагерях для детей от 6 до 17 лет. С его помощью можно подобрать лагерь, найти подходящие смены и программы, ознакомиться с оценками лагеря и оценить его, подать заявление на льготные и платные путевки», - сообщила и. о. министра образования Лариса Казакова.

Ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить бесплатные путевки в лагеря всех видов. Их родителям следует обратиться в комплексный центр соцобслуживания по району регистрации.

Детям участников СВО предоставят места в загородных лагерях области, детям погибших бойцов - в лагере на Черноморском побережье.

«Заявку в лагеря «Строитель» и «Юность» семьям участников СВО необходимо подавать лично в управление образования. Для посещения лагерей «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», «Заря», а также санаториев «Нива» и «Надежда» документы принимают в городском спорткомитете», - уточнил глава Пензы Олег Денисов.

Продолжительность смен останется неизменной - 21 день.