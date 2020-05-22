Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|19:25
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Общество

В Пензе объяснили всплеск заболеваемости COVID-19

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Цифры реально пугают: только за сутки в области выявлено 110 новых больных коронавирусом - на 27 больше, чем накануне. Таким образом, общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 стало 1 510. Среди пополнивших список - люди в возрасте от 20 до 86 лет и один годовалый ребенок.

Наибольшее число подтвержденных случаев, согласно данным оперативного штаба, зарегистрировано в Пензе - 32, в Заречном - 14, в Бессоновском районе - 9 и в Кузнецке - 8.

«Заболеваемость высокая, и мы не видим значительной тенденции к уменьшению заболевания, которое очень контагиозно, очень быстро передается от человека к человеку. Заболевание начинается с обычных, банальных явлений острого респираторного заболевания», - пояснил главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Ощутимый всплеск специалисты связывают с беспечным поведением граждан в период майских праздников, когда люди отправились на природу, уехали на дачи или же просто, нарушая самоизоляцию, гуляли по улицам Пензы на Первомай и в День Победы.

«Мы отмечаем много случаев, когда люди занимаются самолечением и обращаются к врачу уже в критических состояниях. В таких состояниях больных привозят в приемные отделения, и наши врачи начинают бороться уже не за здоровье, а за жизнь этих людей», - рассказал Вячеслав Космачев.

Специалисты настоятельно рекомендуют при начальных симптомах (при коронавирусе они практические такие же, как при ОРВИ) не надеяться на бабушкины рецепты от обычной простуды, а сразу же связаться по телефону с участковым врачом и обговорить с ним начальное лечение, а потом постоянно находиться под наблюдением медицинского работника.

Если же самочувствие пациента не улучшается, доктор придет домой, возьмет мазок для диагностики и, учитывая существующие симптомы, примет решение о назначении компьютерной томографии легких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ага, семья, выехавшая на дачу, по-любому во всем виновата)

Дачные автобусы, переполненные маршрутки - это чепуха! Во всем виноваты шашлыки и дачи)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нарушая самоизоляцию, гуляли по улицам Пензы на Первомай и в День Победы.
Ездили в переполненных маршрутках на ярмарку.?

Гость||

Для спасения Пензы нужен внешний управляющий из Москвы.

Гость||

Да плевать всем на вашу статистику, все работают, живут почти нормальной жизнью. Да и мало, кто верит в лапшу про барановирус

Гость||

так тесты 7-10 дней делают. Вот напишите сколько сегодня с пневмонией привезли?

Гость||

Им прям сегодня тест сделали и диагноз поставили?! Или две-три недели назад дело было. Хватит людям нервы поднимать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а сразу же связаться по телефону с участковым врачом и обговорить с ним начальное лечение,
А где взять телефон участкового врача? В поликлиниках никто трубку не берет.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
а сразу же связаться по телефону с участковым врачом и обговорить с ним начальное лечение,
А где взять телефон участкового врача? В поликлиниках никто трубку не берет.

мы 16 дней врача вызывали, а когда полностью вылечились получили постановление сидеть 14 дней дома. Такой вот дурдом. Приложение каждые 20 минут фотки хочет.

Гость||

Гость писал(a):

Ага, семья, выехавшая на дачу, по-любому во всем виновата)

Дачные автобусы, переполненные маршрутки - это чепуха! Во всем виноваты шашлыки и дачи)

если вы только своей семьей то все норм, а если с вами куда друзей то виноваты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Заболеваемость высокая, и мы не видим значительной тенденции к уменьшению заболевания
это кто Вам такое сказал? нам губернатор другое говорит!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):
а сразу же связаться по телефону с участковым врачом и обговорить с ним начальное лечение,
А где взять телефон участкового врача? В поликлиниках никто трубку не берет.

мы 16 дней врача вызывали, а когда полностью вылечились получили постановление сидеть 14 дней дома. Такой вот дурдом. Приложение каждые 20 минут фотки хочет.

Что за приложение??

Гость||

Гость писал(a):

Им прям сегодня тест сделали и диагноз поставили?! Или две-три недели назад дело было
если это действительно так, то еще через две недели результаты будут еще плачевнее

Гость||

Опять им дачники виноваты и шашлычники

Как же вы зае*алиииииии

Гость||

мы 16 дней врача вызывали, а когда полностью вылечились получили постановление сидеть 14 дней дома. Такой вот дурдом. Приложение каждые 20 минут фотки хочет.

Что за приложение?? В Москве. Для всех обязательно. Штраф 4 т если фотку не отправишь. Телефон с собой в ванну , туалет...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.
Активно способствовал оптимизации (разрушал) здравоохранения. Получал за это приличные дивиденды.

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Имя: Гость
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