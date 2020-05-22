В Пензе объяснили всплеск заболеваемости COVID-19

22.05.2020 | 18:12

Цифры реально пугают: только за сутки в области выявлено 110 новых больных коронавирусом - на 27 больше, чем накануне. Таким образом, общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 стало 1 510. Среди пополнивших список - люди в возрасте от 20 до 86 лет и один годовалый ребенок.

Наибольшее число подтвержденных случаев, согласно данным оперативного штаба, зарегистрировано в Пензе - 32, в Заречном - 14, в Бессоновском районе - 9 и в Кузнецке - 8.

«Заболеваемость высокая, и мы не видим значительной тенденции к уменьшению заболевания, которое очень контагиозно, очень быстро передается от человека к человеку. Заболевание начинается с обычных, банальных явлений острого респираторного заболевания», - пояснил главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Ощутимый всплеск специалисты связывают с беспечным поведением граждан в период майских праздников, когда люди отправились на природу, уехали на дачи или же просто, нарушая самоизоляцию, гуляли по улицам Пензы на Первомай и в День Победы.

«Мы отмечаем много случаев, когда люди занимаются самолечением и обращаются к врачу уже в критических состояниях. В таких состояниях больных привозят в приемные отделения, и наши врачи начинают бороться уже не за здоровье, а за жизнь этих людей», - рассказал Вячеслав Космачев.

Специалисты настоятельно рекомендуют при начальных симптомах (при коронавирусе они практические такие же, как при ОРВИ) не надеяться на бабушкины рецепты от обычной простуды, а сразу же связаться по телефону с участковым врачом и обговорить с ним начальное лечение, а потом постоянно находиться под наблюдением медицинского работника.

Если же самочувствие пациента не улучшается, доктор придет домой, возьмет мазок для диагностики и, учитывая существующие симптомы, примет решение о назначении компьютерной томографии легких.