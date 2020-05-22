Портал PenzaInform.ru подготовил свежий дайджест новостей недели

22.05.2020 | 18:00

В пятницу, 22 мая, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три самые читаемые и активно обсуждаемые новости недели.

В первой пензенцам рассказали о плане снятия ограничений, который 18 мая презентовали в правительстве области.

Согласно ему, на начальном этапе смогут работать изготовители электронных изделий и компьютеров, небольшие магазины.

На втором откроются школы и детсады; вернутся к деятельности программисты, ИТ-специалисты, предприятия торговли площадью до 800 кв. м.

Пункты общепита станут функционировать на третьем этапе, как и гостиницы; приступят к работе риелторы, издатели, организации культуры, спорта, досуга, развлечений.

Тогда же станут доступны для посещения парки и скверы, предприятия торговли непродовольственной группой товаров.

Эпидситуация в регионе пока не позволяет воплотить этот план в жизнь.

Во втором сюжете пензенских родителей предупредили, что в мае детсады еще не вернутся к привычному формату работы.

Горожане просили открыть их полностью, однако оперштаб посчитал это невозможным: слишком велик риск распространения коронавируса.

Дошкольные учреждения продолжат работать в режиме дежурных групп до 30 мая. А с проблемами родителей, у которых заведующие не принимают справки, пообещали разобраться.

Третья новость - статистика коронавируса. 22 мая в области обновился «рекорд» по числу выявленных за сутки зараженных - 110. До этого максимальное количество подтвержденных за 24 часа диагнозов равнялось 83.

Регион попал в десятку антирейтинга по числу новых заболевших, опередив даже Дагестан.

За все время пандемии коронавирус подхватили 1 510 жителей Пензенской области, в том числе 55 несовершеннолетних.

13 человек скончались от COVID-19, среди них - врач скорой помощи.