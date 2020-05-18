Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|14:55
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Экономика

Предпринимателям рассказали, как именно будут снимать ограничения

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В Пензенской области от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мероприятий пострадали 45 500 предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 18 мая.

Зампред регионального правительства Денис Бубнов, презентуя антикризисный план, рассказал о том, как именно будут сниматься ограничения.

По его словам, первым шагом на этом пути станет возобновление работы предприятий, деятельность которых связана с обрабатывающей промышленностью, оказанием финансовых услуг, сферой коммуникации. Также откроются магазины площадью не более 400 кв. м.

На втором этапе к работе приступят организации, осуществляющие образовательный процесс, предприятия торговли площадью до 800 кв. м.

На третьем этапе заработают гостиницы, предприятия оптовой и розничной торговли (в том числе с непродовольственной группой товаров), организации культуры, спорта, парки и скверы - при соблюдении посетителями социальной дистанции.

Денис Бубнов подчеркнул, что время снятия ограничений будет зависеть в том числе от самодисциплины граждан, в случае ухудшения эпидемической ситуации их введут вновь.

Утром того же дня Иван Белозерцев выразил надежду, что на текущей неделе в Пензенской области продолжится смягчение требований режима повышенной готовности, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

По словам главы региона, Роспотребнадзор не согласовал полную отмену режима, поскольку эпидемическая ситуация этого пока не позволяет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Я п организовал аукцион, кто больше заплатит - тому и разрешат работать в первую очередь. А остальные пускай ждут, думают...

Имя: Гость
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