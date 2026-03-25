Отключения света в Пензе 26 марта: список адресов

Отключения света в Пензе 26 марта: список адресов
В четверг, 26 марта, в Пензе в некоторых домах в Терновке, в районе дворца спорта «Рубин», на пр. Строителей и в СНТ Засека отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- СНТ Засека, уч. 1г, 3, 6г, 7а, 7г, 13г, 15г, 16г, 17г, 18г, 23г, 24г, 30г, 33г, 42, 47г, 50г, 52г, 53г, 55г, 56г, 61г, 66г, 82г, 85г, 86г, 90г, 91г, 93г, 95г, 99-а/г, 100г, 101г-104г, 106г, 107г, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 227, 230-232, 235, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 261, 262, 264, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 288, 291, 294, 303, 2407, 2408.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Терновского, 174, 176, 180, 182.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Мебельная, 43, 47, 51, 53, 55-64, 66, 68, 70, 72; 3-й Мебельный пр-д, 1, 3-10, 12; 4-й Мебельный пр-д, 1-5, 7, 9, 11; ул. Осоавиахимовская, 12, 12а, 14, 21/74, 23, 27; ул. Пограничная, 32, 34, 36, 40, 42, 42а, 44, 46; ул. Терновского, 87, 87а, 89, 89Б, 91.

С 13:00 до 15:00:

- площадь Мироносицкая, ул. Ново-Революционная, ул. Революционная.

С 13:30 до 15:30:

- пр. Строителей, 154, 156, 156а, 158, 160.

