В Пензенской области потренировались обходиться без электричества

В Пензенской области организовали командно-штабную тренировку по определению готовности сетей связи к угрозе ЧС. О проходящих учениях вечером во вторник, 24 марта, сообщили в минцифры региона.

Тема тренировки - выполнение мероприятий по восстановлению сетей электросвязи и почтовой связи в Сурском крае. Учения провело Минцифры России.

По легенде, несколько населенных пунктов области затопило из-за половодья, затем на регион обрушились грозы, скорость порывистого ветра превысила 25 м/с. Из-за непогоды оборвались линии электропередачи, подающие энергию на крупные промышленные предприятия и в дома жителей.

Участниками тренировки стали сотрудники Роскомнадзора и МЧС, операторов связи и «Почты России», МФЦ и финансовых учреждений, а также минцифры и министерства ЖКХ и ГЗН региона.

Во время учений в пензенском Дворце детского (юношеского) творчества организовали пункт временного размещения и развернули там мобильную базовую станцию сотовой связи, передвижное отделение «Почты России» и МФЦ, офисы по выдаче сим-карт, отделение банка. Кроме того, там установили таксофон универсального обслуживания.

Тренировка продлится 3 дня. По ее итогам выработают рекомендации по повышению качества взаимодействия ведомств и организаций.