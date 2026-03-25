В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года»

Победителем 27-го городского конкурса «Воспитатель года» стала воспитатель филиала № 4 «Реченька» детского сада № 52 «Полянка» Анастасия Цыпилина.

Церемония награждения состоялась во вторник, 24 марта, в детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина.

В финал вышли 6 воспитателей: Анастасия Цыпилина, а также Наталья Ивашкина (филиал № 1 детского сада № 120 «Соловушка»), Елена Колоскова (детский сад № 139 «Березка»), Ирина Малышева (филиал № 2 «Новые сады» детского сада № 122 «Малыш»), Елена Шило (детский сад № 137 «Веснушки») и Ирина Шуванова (детский сад № 124 «Гномик»).

Победитель конкурса получила премию от профсоюза работников образования и денежный приз - 75 000 рублей.

Второе место присудили Елене Колосковой, третье - Ирине Малышевой, сообщили в Пензенской городской думе. Они выиграли 45 000 и 30 000 рублей соответственно.