В Пензенском медколледже нарушили права детей участников СВО

В Пензенском областном медицинском колледже дети участников специальной военной операции не были обеспечены бесплатным двухразовым питанием.
Мать одного из учащихся пожаловалась на это в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку, в ходе которой слова женщины подтвердились.
Как оказалось, помимо ее сына, двухразовое питание не получали еще 28 человек.
Таким образом, региональная мера поддержки по факту в колледже не реализовывалась.
Прокуратура внесла представление председателю регионального правительства Николаю Симонову, после чего нарушение было устранено.
«Колледж заключил договор на организацию питания обучающихся», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.