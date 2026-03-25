В Пензенском медколледже нарушили права детей участников СВО

В Пензенском областном медицинском колледже дети участников специальной военной операции не были обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

Мать одного из учащихся пожаловалась на это в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку, в ходе которой слова женщины подтвердились.

Как оказалось, помимо ее сына, двухразовое питание не получали еще 28 человек.

Таким образом, региональная мера поддержки по факту в колледже не реализовывалась.

Прокуратура внесла представление председателю регионального правительства Николаю Симонову, после чего нарушение было устранено.

«Колледж заключил договор на организацию питания обучающихся», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.