Пензенцам хотят бесплатно раздать медицинские маски

18.05.2020 | 09:52

Около 300 000 масок планируют бесплатно раздать жителям Пензы. Об этом зашла речь на видео-конференц-совещании, которое губернатор Иван Белозерцев провел утром в понедельник, 18 мая.

Средства индивидуальной защиты хотят раздавать на остановках, в торговых точках, других местах массового скопления людей.

Пока такую работу проведут лишь в областном центре. Планируется, что раздача масок пройдет и в других городах региона: Кузнецке, Нижнем Ломове, Заречном.

По заявлению Ивана Белозерцева, на данный момент в регионе уже около двух недель не наблюдается дефицита медицинских масок. В его устранении помогали в том числе пензенские предприятия, занявшиеся пошивом этих изделий.

Как доложила руководитель пензенского УФАС Елена Прокаева, сейчас цена на маски в аптеке колеблется от 35 рублей до 40-41 рубля.

«Цены на маски должны снижаться. Дефицита нет, наши предприятия шьют. Дополнительно через торговые сети и аптеки маски поставляются в регион. Когда их будет достаточно, цены должны будут упасть», - отметил Иван Белозерцев.