Алексей Абанин стал прокурором Бековского района

В Пензенской области назначили прокурора Бековского района, им стал младший советник юстиции Алексей Абанин. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном 20 марта.

Алексей Николаевич родился в 1991 году. В 2013-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

С июня 2013 по август 2020 года работал в Следственном управлении СК России по Пензенской области. В ноябре 2020-го был принят на службу в региональную прокуратуру.

«Состоял в должностях помощника прокурора Колышлейского района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Заречного», - перечислили в надзорном ведомстве.

Алексей Абанин женат, воспитывает сына.

