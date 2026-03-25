В России планируют внедрить «белые банкоматы»

В России планируют установить так называемые белые банкоматы, которые станут работать при отключенном интернете.

Планируется, что оборудование появится в первом квартале 2027 года, рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» президент объединения «Росинкас» Сергей Верейкин.

По его словам, проект уже стартовал в Тамбовской области.

Предполагается, что «Росинкас» развернет сеть нейтральных банкоматов. То есть они не будут привязаны к конкретным брендам, а граждане смогут снимать наличные без комиссии.

Некоторые жители Пензенской области столкнулись с проблемой снятия денег через банкоматы из-за отключения мобильного интернета. Ограничения в работе Сети стали действовать с августа 2025-го.