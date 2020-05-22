Количество перенесших коронавирус пензенцев приблизилось к 1 150

22.05.2020 | 22:38

В пятницу, 22 мая, в Пензенской области из больниц выписали 70 человек, успешно поборовших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе с начала эпидемии выздоровело 1 146 пациентов. Скончались 13 человек: 9 мужчин в возрасте от 35 до 86 лет и 4 женщины от 50 до 77 лет.

22 мая область вновь обновила рекорд по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки - зафиксировано 110 новых инфицированных. Накануне выявили 83 заразившихся, 20-го числа - 72.

Такой всплеск заболеваемости медики связали с безответственным поведением граждан в период майских праздников. Тогда жители региона отправились на дачи, природу или же решили прогуляться по городским улицам, забыв о необходимости соблюдать режим самоизоляции.