Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|13:14
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Общество

Область попала в десятку антирейтинга по заразившимся

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В пятницу, 22 мая, Пензенская область попала в антирейтинг по заразившимся коронавирусом за сутки, заняв девятое место. Регион опередил даже такую неблагополучную по опасной инфекции республику, как Дагестан.

За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 110 пензенцев. Больше зараженных выявили только в Калужской области (127), Свердловской (135) и Ростовской (138). Возглавляют антирейтинг столица РФ (2 988) и Московская область (824).

В Дагестане зафиксировали 109 случаев коронавируса.

21 мая Пензенская область уже обновляла рекорд по количеству выявленных за сутки инфицированных коронавирусом - прирост составил 83 человека. 20-го числа инфекцию подтвердили у 72 пациентов, 19-го – у 73.

Во время прямой линии в Instagram, которая состоялась 21 мая, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.

«Да, идет небольшой рост, но в основном за счет уже отложенных результатов больных, которые лечатся уже целую неделю или больше. Идет задержка по статистике, поскольку, чтобы включить результаты в федеральную статистику, нужны два анализа. Наши лаборатории перегружены.

Такая ситуация пока может продолжаться, но в целом ситуация по количеству заболевших примерно в одной поре. Это тоже положительный момент: нет большого роста», - заявил тогда глава региона.

На данный момент в области зафиксировано 1 510 случаев опасного вируса. Выздоровело 1 076 пациентов, скончалось 13.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 vk.com/mash
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Гость||

Ну хоть такой результат.

Гость||

Помощь, области срочно нужна помощь! В первую очередь финансовая, а то пилы заржавели, маски купить не на что!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наши лаборатории перегружены.
Ну и какие приняты меры? Организована ли 3-х сменная работа лабораторий? Набран ли дополнительный персонал?

Гость||

Может уже стоит с детский площадок , олимпийской аллее похренистов гонять. Праздно прогуливающих полно на улицах. Ладно сами заболеют, растащат на тех, кто действительно находится на изоляции и раз в неделю в магазин выйдет.

Гость||

Зато у нас губернатор - один из блогеров! И на гармошке играет.

Гость||

К успеху идём

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наши лаборатории перегружены.
А почему нельзя доукомплектовать штаты лабораторий?

Гость||

Гость писал(a):

Может уже стоит с детский площадок , олимпийской аллее похренистов гонять. Праздно прогуливающих полно на улицах. Ладно сами заболеют, растащат на тех, кто действительно находится на изоляции и раз в неделю в магазин выйдет.
Дело не в олимпийской аллее, а в том что в магазине 90% людей без масок, у нас на улице людей в масках почему то больше чем в магазинах, а если и есть то носят маску на шее или закрывают только рот, это полный абсурд! на аллее и вообще на улице шанс заразится минимальный, надо не пускать в магазины без масок

Гость||

Правила должны быть для всех, штрафуйте наконец-то... За два месяца карантина полицейских не видел нигде. Почему я должен соблюдать и не работать, а мои конкуренты работают и уводят клиентов? Вот так и те кто дома сидел, начинают выходить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о время прямой линии в Instagram, которая состоялась 21 мая, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.
Хороша стабилизация, + 110!

Гость||

Ярмарка Садовод 7 мая (34 заболевших) приносит сои результаты. Прирост заболевших более 200 %. Растут как огурцы на ядовитых китайских удобрениях.

Кто ответит за проведение ярмарки в период пандемии?

Гость||

Давайте послушаем адептов не носить маски и прочих пофигистов к здоровью окружающих.

Гость||

Гость писал(a):

области срочно нужна помощь! В первую очередь финансовая, а то пилы заржавели, маски купить не на что!
когда это маски покупались на распиленные деньги?

Гость||

Гость писал(a):

Зато у нас губернатор - один из блогеров! И на гармошке играет.
скоро и на балалайке сыграет и станцует

Гость||

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