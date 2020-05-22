Область попала в десятку антирейтинга по заразившимся

22.05.2020 | 11:31

В пятницу, 22 мая, Пензенская область попала в антирейтинг по заразившимся коронавирусом за сутки, заняв девятое место. Регион опередил даже такую неблагополучную по опасной инфекции республику, как Дагестан.

За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 110 пензенцев. Больше зараженных выявили только в Калужской области (127), Свердловской (135) и Ростовской (138). Возглавляют антирейтинг столица РФ (2 988) и Московская область (824).

В Дагестане зафиксировали 109 случаев коронавируса.

21 мая Пензенская область уже обновляла рекорд по количеству выявленных за сутки инфицированных коронавирусом - прирост составил 83 человека. 20-го числа инфекцию подтвердили у 72 пациентов, 19-го – у 73.

Во время прямой линии в Instagram, которая состоялась 21 мая, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.

«Да, идет небольшой рост, но в основном за счет уже отложенных результатов больных, которые лечатся уже целую неделю или больше. Идет задержка по статистике, поскольку, чтобы включить результаты в федеральную статистику, нужны два анализа. Наши лаборатории перегружены.

Такая ситуация пока может продолжаться, но в целом ситуация по количеству заболевших примерно в одной поре. Это тоже положительный момент: нет большого роста», - заявил тогда глава региона.

На данный момент в области зафиксировано 1 510 случаев опасного вируса. Выздоровело 1 076 пациентов, скончалось 13.