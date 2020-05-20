Зареченский виадук не смогут открыть раньше запланированного срока

20.05.2020 | 15:40

В среду, 20 мая, глава Заречного Олег Климанов проверил, как идут работы по капитальному ремонту путепровода, ведущего к поселку Монтажному.

Виадук закрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте должны заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.

Представитель подрядной организации рассказал главе Заречного, что работы идут в усиленном режиме. Основная часть строителей работает до 19:00, а сварщики не прекращают работать и ночью.

Сейчас идет подготовка цоколей под установку барьерного ограждения, заканчивается укладка выравнивающего слоя бетона. На следующей неделе дорожные строители приступят к гидроизоляции, а затем останется смонтировать переходные плиты.

Планировалось, что до июня отремонтируют одну полосу проезжей части и организуют реверсивное движение. В конце апреля подрядчик даже предположил, что работа завершится раньше обозначенного времени - до 25 мая. Однако из-за дождей срок сдачи объекта передвинулся.

«Первая неделя июня уйдет на асфальтирование путепровода, установку барьерного ограждения и монтаж светофоров для организации реверсивного движения», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.