Общество

Зареченский виадук не смогут открыть раньше запланированного срока

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В среду, 20 мая, глава Заречного Олег Климанов проверил, как идут работы по капитальному ремонту путепровода, ведущего к поселку Монтажному.

Виадук закрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте должны заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.

Представитель подрядной организации рассказал главе Заречного, что работы идут в усиленном режиме. Основная часть строителей работает до 19:00, а сварщики не прекращают работать и ночью.

Сейчас идет подготовка цоколей под установку барьерного ограждения, заканчивается укладка выравнивающего слоя бетона. На следующей неделе дорожные строители приступят к гидроизоляции, а затем останется смонтировать переходные плиты.

Планировалось, что до июня отремонтируют одну полосу проезжей части и организуют реверсивное движение. В конце апреля подрядчик даже предположил, что работа завершится раньше обозначенного времени - до 25 мая. Однако из-за дождей срок сдачи объекта передвинулся.

«Первая неделя июня уйдет на асфальтирование путепровода, установку барьерного ограждения и монтаж светофоров для организации реверсивного движения», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

заварить ворота в лосятник!

Гость||

Заварить ворота, и виадук не нужен будет. Дёшево и практично!

А деньги раздать жителям Пензы.

Гость||

Главное что бы нормально сделали деформационные швы ,а не так как у нас при ремонтах.

Гость||

Когда средства в том числе пензенских налогоплательщиков перестанут тратить на содержание охраны зареченского забора? Если им так хочется жить за забором, то пусть скидываются в добровольном порядке на него и его охрану самостоятельно, из своих личных средств, а не тратят бюджетные деньги на поддержание искусственных границ внутри государства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.
Там не было проблем. Нормальный мост был.

Имя: Гость
Комментарий:

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