Определена дата открытия виадука у Заречного

30.04.2020 | 11:59

В Заречном подходят к концу ремонтные работы на путепроводе, ведущем к поселку Монтажному. Горожане смогут воспользоваться им уже 25 мая.

Планировалось, что до июня отремонтируют одну полосу проезжей части и организуют реверсивное движение. 15 апреля стало известно, что на объекте трудится 21 человек, реконструкция идет по графику.

«На сегодняшний день представители подрядчика уверенны, что смогут закончить раньше запланированного срока. И финансирование, и погода позволяют это сделать», - рассказали в администрации закрытого города.

Сейчас все большие работы завершены, остались лишь те, что не повлияют на срок сдачи объекта.

Виадук закрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте должны заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.