Общество

Определена дата открытия виадука у Заречного

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В Заречном подходят к концу ремонтные работы на путепроводе, ведущем к поселку Монтажному. Горожане смогут воспользоваться им уже 25 мая.

Планировалось, что до июня отремонтируют одну полосу проезжей части и организуют реверсивное движение. 15 апреля стало известно, что на объекте трудится 21 человек, реконструкция идет по графику.

«На сегодняшний день представители подрядчика уверенны, что смогут закончить раньше запланированного срока. И финансирование, и погода позволяют это сделать», - рассказали в администрации закрытого города.

Сейчас все большие работы завершены, остались лишь те, что не повлияют на срок сдачи объекта.

Виадук закрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте должны заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.

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Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

Люди добрые!!!Ну что же за сволота там живёт то?!В Пензе дороги как дороги,а у них там ВИАДУК!Тфу!

Гость||

Сам ты тварина!

Гость||

Гость писал(a):

Люди добрые!!!Ну что же за сволота там живёт то?!В Пензе дороги как дороги,а у них там ВИАДУК!Тфу!
Ладно ты со своим виадуком,а лося по твоему мнению нормально в квартире держать?

Гость||

Гость писал(a):

Сам ты тварина!
Лучше быть твариной,чем зареченским ВИАДУКОМ......Ух ,не могу...аж давление поднялось от этого московского словечка.

Гость||

ахахаха пенкой не захлебнись дурачок, виадук этот слово советское, и находится этот виадук за городом заречный. так что ушел отсюда в мраке

Имя: Гость
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