В Пензе в День радио вспомнили основателя ТРК «Наш дом» Л. Чернева

07.05.2020 | 18:48

«Мы по собственной инициативе сделали для горожан подарок, транслируя в вечернее время программы независимой телевизионной компании НТВ», - рассказывал Леонид Чернев.

Основатель ТРК «Наш дом» всю свою жизнь посвятил не только телевидению. Он был профессионалом школы радиотехники высочайшего уровня, мастером спорта СССР по радиоспорту, мастером спорта международного класса, судьей республиканской категории. Внес значительный вклад в развитие и становление медиаструктур Пензенской области. Среди его бывших учеников много сотрудников 11 канала.

«Один из последних моих разговоров с Леонидом Евгеньевичем был непринужденный, и я его спросила: «Как получилось в 90-е, когда многие инженеры, талантливые люди просто оказались брошенными, никому не нужными, что вы смогли перестроиться, стать таким бизнесменом, создать такую империю?» Он мне ответил: «Лена, у меня было вас 100 человек - детей-радиоспортсменов, и чтобы вас поднять, чтобы вы занимались спортом, я это делал», - поделилась редактор информационной службы 11 канала Елена Волкова.

Три года назад пензенские радиолюбители организовали дни активности в память о своем коллеге Леониде Черневе. В Москве был получен специальный позывной РМ63ЛЦ, разработаны карточка и памятный диплом наставника, который выдавался за установление радиосвязи во время мемориальных соревнований.

Александр Лушкин пришел в программу «Тин-клуб» на 11 канале, когда Леонида Евгеньевича уже не стало. Юный журналист собрал собственную радиостанцию и теперь выходит на связь с теми, кто разделяет его увлечение, - профессиональными спортсменами и любителями, многие из которых знали Чернева.

Европа Плюс Пенза по-прежнему не теряет своей актуальности. Дома, на даче и, конечно, в автомобиле люди настраиваются на любимую волну благодаря Александру Попову. Российский физик ровно 125 лет назад представил первую в мире беспроводную приемо-передающую систему. В память об этом событии 7 мая стали считать Днем радио.

«Сейчас как никогда важны телекоммуникации и возможность получения достоверной информации жителями нашего города и всего Пензенского региона. Поздравляю с профессиональным праздником, Днем радио, работников всех отраслей связей и желаю крепкого здоровья, оптимизма, успеха и удачи во всем!» - отметила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.