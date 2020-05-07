Пензенцам рассказали о трех волнах распространения коронавируса

07.05.2020 | 13:33

В четверг, 7 мая, на совещании в региональном правительстве руководитель управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал о трех волнах распространения коронавируса в Пензенской области.

Так, первая волна, по его словам, была связана с очагом по учреждениям культуры. В частности, Перекусихин упомянул Центр культуры и досуга: там опасной инфекцией переболели несколько участников разных хоров.

«Вторая волна, умеренно выраженная, связана с распространением первичных источников среди населения на уровне бессимптомной формы инфекции», - уточнил докладчик.

Третья волна вызвана возвращением жителей Пензы и области из Москвы и прочих крупных регионов страны.

В конце апреля свое возмущение по этому поводу высказал губернатор Иван Белозерцев. Он заявлял: многие из тех, кто приезжает в регион из столицы, не сообщают о своем прибытии в Роспотребнадзор, не соблюдают режим самоизоляции.

Глава субъекта отметил тогда, что необходимо взять под особый контроль частные автобусы из Москвы на автовокзале. Нужно знать, куда потом разъезжаются пассажиры, проводить профилактическую работу среди них, особенно если речь идет о тех, кто привозит из столицы вещи, которыми потом торгует в местах с массовым пребыванием людей.

«Текущее продолжение ситуации с высоким темпом прироста заболеваемости связано со все большим распространением первичных источников инфекции населения. Следует понимать, что при всем неблагополучии ситуации существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной помощи заболевшим, поэтому критически важно не увеличивать темпы прироста заболеваемости в течение последующих трех недель. Если темп прироста ускорится, это может привести к перегрузке перепрофилированных под COVID-19 медорганизаций и вызвать коллапс в медпомощи больным», - подчеркнул Михаил Перекусихин.