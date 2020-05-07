Общество

Пензенцам рассказали о трех волнах распространения коронавируса

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В четверг, 7 мая, на совещании в региональном правительстве руководитель управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал о трех волнах распространения коронавируса в Пензенской области.

Так, первая волна, по его словам, была связана с очагом по учреждениям культуры. В частности, Перекусихин упомянул Центр культуры и досуга: там опасной инфекцией переболели несколько участников разных хоров.

«Вторая волна, умеренно выраженная, связана с распространением первичных источников среди населения на уровне бессимптомной формы инфекции», - уточнил докладчик.

Третья волна вызвана возвращением жителей Пензы и области из Москвы и прочих крупных регионов страны.

В конце апреля свое возмущение по этому поводу высказал губернатор Иван Белозерцев. Он заявлял: многие из тех, кто приезжает в регион из столицы, не сообщают о своем прибытии в Роспотребнадзор, не соблюдают режим самоизоляции.

Глава субъекта отметил тогда, что необходимо взять под особый контроль частные автобусы из Москвы на автовокзале. Нужно знать, куда потом разъезжаются пассажиры, проводить профилактическую работу среди них, особенно если речь идет о тех, кто привозит из столицы вещи, которыми потом торгует в местах с массовым пребыванием людей.

«Текущее продолжение ситуации с высоким темпом прироста заболеваемости связано со все большим распространением первичных источников инфекции населения. Следует понимать, что при всем неблагополучии ситуации существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной помощи заболевшим, поэтому критически важно не увеличивать темпы прироста заболеваемости в течение последующих трех недель. Если темп прироста ускорится, это может привести к перегрузке перепрофилированных под COVID-19 медорганизаций и вызвать коллапс в медпомощи больным», - подчеркнул Михаил Перекусихин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а иван говорил о четырех и танк В ПРИДАЧУ

Гость||

Почему Клепа молчит?

Гость||

А где Витька хитроглазый

Гость||

Т.е. власть расписалась в собственном бессилии.

Особенно, если учесть слова Рошаля о том, что 24 июня 2019 г. состоялось закрытое совещание по теме "Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших", в котором участвовали представители Минобороны, МЧС, "Защиты", Минздрава, руководители объединения врачей скорой помощи, а также главврачи больниц и поликлиник, и все пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.

С тех пор ничего не было сделано для исправления ситуации.

Вот и в этом докладе анализ отсутствует. От кого хористы заразились? Откуда первичные источники - бессимптомники появились? Почему с "москвичами" не работали? А если в следующий раз инфекция будет гораздо страшнее? Опять только волны констатировать будем?

Гость||

А причины. по которым людям приходится на заработки в москву таскаться не озвучили? А прорывщики и рывковцы наши? В современной Пензе нужно присваиваить звание не города трудовой доблести, а медаль чиновникам "За развал и бездействие"

Гость||

Полностью согласна,что у нас ничего не хотят делать больше чем уже сделано.

Гость||

пилить бабло в три захода будут?

Пилить не перепилить!

Гость||

Приезжают с Москвы и везде шастают никто их не сажает на карантин.

Гость||

То, что люди вынуждены уезжать из дома, от семей на заработки в Москву, конечно, местная власть виновата. И дважды виновата, что не предприняла никаких мер безопасности при их возвращении.

Гость||

— Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.

— Что?

— Возможен отрицательный рост жильцов.

— Что?

— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.

Гость||

У менч сосед работает в москве , ездит на своей машине, а приезжает и катается где только можно.

Гость||

И таких "соседей" можно отлавливать и изолировать, если желание иметь, а не бла-бла рапортовать.

Гость||

ГДЕ БУДУТ РАЗДАВАТЬ МАСКИ БЕСПЛАТНО ПЕНСИОНЕРАМ?

Имя: Гость
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