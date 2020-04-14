Вылечившаяся пензячка рассказала, где подцепила коронавирус

14.04.2020 | 16:51

В центре специализированных видов медицинской помощи освобождаются больничные койки. В лечебном учреждении выписывают первых в Пензе жертв коронавируса, которым посчастливилось выздороветь.

Галина Александровна пела в хоре «Серебряная прядь» и уверена, что там подцепила опасную заразу. У пенсионерки были слабость и кашель.

«25 марта мне позвонили, сказали, что у нас забрали несколько человек и надо сообщить в больницу. Я позвонила, рассказала, что ходила в хор. Сразу приехали, меня - под ручки и сюда. Три недели отлежала», - кратко изложила свою историю Галина Давыдова.

«Эта пациентка - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Первичный анализ был отрицательный, положительным стал второй анализ. Сегодня у нас выписываются несколько пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, чему очень рады. Мы переживали, боролись за их жизни, у нас это первый опыт работы с такой инфекцией», - отметила врач-инфекционист центра спецвидов медицинской помощи Наталья Свистунова.

В настоящее время в центре находятся 160 человек с подозрением на COVID-19.