Общество

Вылечившаяся пензячка рассказала, где подцепила коронавирус

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В центре специализированных видов медицинской помощи освобождаются больничные койки. В лечебном учреждении выписывают первых в Пензе жертв коронавируса, которым посчастливилось выздороветь.

Галина Александровна пела в хоре «Серебряная прядь» и уверена, что там подцепила опасную заразу. У пенсионерки были слабость и кашель.

«25 марта мне позвонили, сказали, что у нас забрали несколько человек и надо сообщить в больницу. Я позвонила, рассказала, что ходила в хор. Сразу приехали, меня - под ручки и сюда. Три недели отлежала», - кратко изложила свою историю Галина Давыдова.

«Эта пациентка - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Первичный анализ был отрицательный, положительным стал второй анализ. Сегодня у нас выписываются несколько пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, чему очень рады. Мы переживали, боролись за их жизни, у нас это первый опыт работы с такой инфекцией», - отметила врач-инфекционист центра спецвидов медицинской помощи Наталья Свистунова.

В настоящее время в центре находятся 160 человек с подозрением на COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ведущая новостей в 18.00 сказала:... выписали ТРОЕ человек... Педагогическое образование??

Гость||

Посмотрела новости. Как же это женщина была сама удивлена, что у неё были положительные результаты?!! СМИ, вы хоть хорошо репетируйте эпизоды! А то как-то не естественно получается

Гость||

Это Лисиной спасибо пусть скажет.

Гость||

Надо эти дебильные хоры запретить.

Имя: Гость
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