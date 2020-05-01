PenzaInform отобрал три главных новостных сюжета недели

01.05.2020 | 18:00

В пятницу 1 мая редакция портала PenzaInform.ru отобрала три главных новостных сюжета недели, которые пользователи наиболее активно читали и обсуждали.

Первый - о введении обязательного масочного режима в области, о котором 30 апреля заявил оперативный штаб.

Носить изделие должны все, кто пользуется общественным транспортом. Правило распространяется на жителей, посещающих места и учреждения с большим количеством людей.

Но между тем в большинстве аптек масок до сих пор нет, а в продуктовом магазине цена за одну штуку - 40 рублей.

Во втором сюжете говорится о разрешении работать целому ряду организаций. С 1 мая они могут обслуживать клиентов.

Свои двери для посетителей откроют парикмахерские, СТО, автомойки, шиномонтажные мастерские. Возобновят работу и предприятия, занимающиеся производством мебели.

Однако вести деятельность разрешено при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

В третьей новости читателям сообщили, что в Пензенской области остался 1 незараженный район.

На 1 мая в Пензенской области выявлено 448 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 21 несовершеннолетний: 17 детей от 1 месяца до 10 лет и 4 подростка. За все время пандемии 132 пациента выздоровели, 7 умерли.

Зараженные опасной инфекцией есть во всех районах региона, кроме Неверкинского.

Наибольшее распространение COVID-19 получил в Пензе, Бессоновском и Пензенском районах, а также Заречном.

Меньше всего заболевших - в Наровчатском, Сосновоборском и Бековском районах.

Режим повышенной готовности продлен до 11 мая.