Зареченцы смогут покидать город без согласования с администрацией

Губернатор Пензенской области продлил режим повышенной готовности, введенный в регионе 16 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ограничительные меры будут действовать в области до 11 мая включительно. Однако их сняли с жителей Заречного, которым ранее требовалось согласовывать въезд и выезд из города с администрацией.
Как сообщает портал «Город Z», теперь зареченцы могут покинуть город, а также вернуться туда без обращения в МКУ «Управление гражданской защиты». Ограничение действовало с 13 апреля.
Ранее жителям закрытого города, которые трудятся в его пределах, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Зареченцам, устроенным в областном центре, специальные разрешения оформлялись по заявке работодателя.
На четверг, 30 апреля, в городе подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Часть заразившихся зареченцев получает врачебную помощь в Пензе, остальные – в медсанчасти закрытого города. У 12 горожан медики подозревают новый вирус.
