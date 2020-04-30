Зареченцы смогут покидать город без согласования с администрацией

30.04.2020 | 15:06

Губернатор Пензенской области продлил режим повышенной готовности, введенный в регионе 16 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры будут действовать в области до 11 мая включительно. Однако их сняли с жителей Заречного, которым ранее требовалось согласовывать въезд и выезд из города с администрацией.

Как сообщает портал «Город Z», теперь зареченцы могут покинуть город, а также вернуться туда без обращения в МКУ «Управление гражданской защиты». Ограничение действовало с 13 апреля.

Ранее жителям закрытого города, которые трудятся в его пределах, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Зареченцам, устроенным в областном центре, специальные разрешения оформлялись по заявке работодателя.

На четверг, 30 апреля, в городе подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Часть заразившихся зареченцев получает врачебную помощь в Пензе, остальные – в медсанчасти закрытого города. У 12 горожан медики подозревают новый вирус.