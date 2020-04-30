Общество

Зареченцы смогут покидать город без согласования с администрацией

Печать
Telegram

Губернатор Пензенской области продлил режим повышенной готовности, введенный в регионе 16 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры будут действовать в области до 11 мая включительно. Однако их сняли с жителей Заречного, которым ранее требовалось согласовывать въезд и выезд из города с администрацией.

Как сообщает портал «Город Z», теперь зареченцы могут покинуть город, а также вернуться туда без обращения в МКУ «Управление гражданской защиты». Ограничение действовало с 13 апреля.

Ранее жителям закрытого города, которые трудятся в его пределах, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Зареченцам, устроенным в областном центре, специальные разрешения оформлялись по заявке работодателя.

На четверг, 30 апреля, в городе подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Часть заразившихся зареченцев получает врачебную помощь в Пензе, остальные – в медсанчасти закрытого города. У 12 горожан медики подозревают новый вирус.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото gorodz.info
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети