В Пензенской области повысился уровень заболеваемости ОРВИ

В Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ: с 2 по 8 февраля выявили 2 634 новых случая, что на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей (2 373).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших на 6-й неделе составил 51,5%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В то же время заболеваемость гриппом понизилась. По официальным данным, у 52 жителей области подтвердили заражение вирусом А (против 82 в прошлом отчетном периоде).

Непосредственно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 523 случая ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим зафиксировали 1 264 - показатель повысился на 20,5%.

По данным на понедельник, 9 февраля, в регионе из-за ОРВИ закрылись на карантин 1 класс в 1 школе (в Пензе), 5 групп в 4 дошкольных образовательных учреждениях(в том числе 2 группы в 2 детсадах в областном центре). Полностью прекратил работу детсад «Колосок» в селе Чаадаевка Городищенского района.