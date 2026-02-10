В Пензе увеличили стоимость услуг по погребению

В Пензе утвердили новую стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. Соответствующее постановление 5 февраля подписал глава города Олег Денисов.

Документ вступил в силу после официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля.

Общая стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, родственникам покойного или лицам, взявшим на себя обязанность похоронить умершего, теперь составляет 9 678,63 рубля (до этого было 9 165,37).

В перечне:

- оформление документов - 314,72 рубля (было 298,03);

- доставка гроба и других необходимых предметов - 3 138,16 рубля (было 2 971,74);

- перевозка тела (останков) на кладбище или в крематорий - 3 394,91 рубля (было 3 214,88);

- погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом - 2 830,84 рубля (было 2 680,72).

Если хоронить умершего некому, на ритуал выделяется такая же сумма. Предоставление гроба будет стоить чуть меньше (2 682,87), но в услуги включено облачение тела (455,29).