Еще несколько жителей Заречного побороли коронавирусную инфекцию

30.04.2020 | 13:05

К четвергу, 30 апреля, возросло число жителей Заречного, перенесших коронавирусную инфекцию и выписанных из больницы после полного выздоровления.

Теперь таковых 5 (+3 за сутки).

На 30 апреля в регионе подтвердилось 42 случая COVID-19, общее количество больных - 406. Среди новых пациентов нет зареченцев. В настоящий момент количество жителей закрытого города, у которых выявили опасный вирус, составляет 15. Один заразившийся, 71-летний пенсионер, страдавший хроническими заболеваниями, скончался.

«В МСЧ-59 на лечении находится 34 человека. Из них 12 человек с первично положительным результатом, подтверждение по которым не получено», - написал глава Заречного Олег Климанов на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Часть заразившихся зареченцев получает врачебную помощь в Пензе, остальные – в медсанчасти закрытого города.