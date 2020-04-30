Еще несколько жителей Заречного побороли коронавирусную инфекцию

К четвергу, 30 апреля, возросло число жителей Заречного, перенесших коронавирусную инфекцию и выписанных из больницы после полного выздоровления.
Теперь таковых 5 (+3 за сутки).
На 30 апреля в регионе подтвердилось 42 случая COVID-19, общее количество больных - 406. Среди новых пациентов нет зареченцев. В настоящий момент количество жителей закрытого города, у которых выявили опасный вирус, составляет 15. Один заразившийся, 71-летний пенсионер, страдавший хроническими заболеваниями, скончался.
«В МСЧ-59 на лечении находится 34 человека. Из них 12 человек с первично положительным результатом, подтверждение по которым не получено», - написал глава Заречного Олег Климанов на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.
Часть заразившихся зареченцев получает врачебную помощь в Пензе, остальные – в медсанчасти закрытого города.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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