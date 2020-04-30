Общество

Еще несколько жителей Заречного побороли коронавирусную инфекцию

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К четвергу, 30 апреля, возросло число жителей Заречного, перенесших коронавирусную инфекцию и выписанных из больницы после полного выздоровления.

Теперь таковых 5 (+3 за сутки).

На 30 апреля в регионе подтвердилось 42 случая COVID-19, общее количество больных - 406. Среди новых пациентов нет зареченцев. В настоящий момент количество жителей закрытого города, у которых выявили опасный вирус, составляет 15. Один заразившийся, 71-летний пенсионер, страдавший хроническими заболеваниями, скончался.

«В МСЧ-59 на лечении находится 34 человека. Из них 12 человек с первично положительным результатом, подтверждение по которым не получено», - написал глава Заречного Олег Климанов на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Часть заразившихся зареченцев получает врачебную помощь в Пензе, остальные – в медсанчасти закрытого города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 vk.com/id389874104
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Гость||

Заварите ворота в лосятник!

Гость||

Опять Заречный!? Рано им открыли ворота,пусть у себя лечется,у них лес,лоси,птички, воздух и т.д.Что бы было четко, незамедлительно заварить ворота двойным швом.

Гость||

Каждый день из Заречного в Чемодановку ездят.

Гость||

Ваши же земляки и ездят, те кто оттуда родом, у кого родители там. Так то ваша Чемодановка никому даром не уперлась.

Гость||

Русский язык поучи, пока дома сидишь.

Имя: Гость
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