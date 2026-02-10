За год выросло число пензенцев, пострадавших от нападения собак

В Пензенской области растет число жертв нападения собак. В 2025-м в регионе зарегистрировали больше укушенных, чем в 2024-м.

В прошлом году к врачам обратилось 2 856 пострадавших, в 2024-м - 2 773. В 2023 году зафиксировали 2 746 укусов. Такие данные приводятся в законопроекте, опубликованном на сайте областного Заксобра.

«Мероприятия, предусмотренные федеральным законом и законом Пензенской области, не позволяют обеспечить общественную безопасность, имеются случаи причинения вреда людям разных возрастов животными без владельцев. Ситуация с отловом безнадзорных животных в публичном пространстве остается напряженной. Основными мотивами являются обеспокоенность родителей за здоровье и жизнь своих детей, безопасность общественных пространств от нападения стай безнадзорных животных и эффективность возврата стерилизованных особей на места их отлова», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В 2026 году в регионе на отлов, стерилизацию, содержание бездомных животных выделят 19 млн 992 тыс. руб. В 2025-м на эти цели заложили 20 млн 455 тыс. руб., в 2024-м - 13 млн 521 тыс. руб., в 2023-м - 10 млн 312 тыс. рублей.

В Пензенской области жертвами нападений бродячих собак нередко становятся дети. В феврале 2025 года в р. п. Башмаково 15-летний подросток возвращался домой с учебы, когда к нему подбежала бездомная собака и укусила за ногу. В марте в Пензе на улице Экспериментальной, в районе школы № 20, агрессивные животные напали на ученика 4-го класса. В апреле в поселке Лунино возле детского сада пес набросился на 8-летнюю девочку. У ребенка диагностировали укушенные раны задней области грудной клетки.