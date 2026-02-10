В Пензе коммунальщики забыли про старинный дом на ул. Красной

В Пензе возбудят уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов дома № 72 на улице Красной. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Крышу здания 1916 года постройки не очищают от снега и наледи, что приводит к затоплению помещений и отключению электроэнергии.

«Дом является исторически ценным объектом, но, по сути, людей в нем просто бросили на произвол судьбы. На крыше лежит большой слой снега и висят глыбы льда. Снег от отопления на чердаке тает, и все это течет в дом к жильцам.

Люди не один раз обращались в аварийную службу ЖКХ с просьбой сбить сосульки и почистить снег, но службы молчат. Каждое утро, чтобы выйти на работу, приходится ломом разбивать лед на дверях. В доме живут в основном пенсионеры, и им некому помочь», - такое сообщение появилось в Сети 9 февраля.

По данному факту организовали процессуальную проверку. Руководителю регионального управления СКР Владимиру Игнатенкову поручено представить в центральный аппарат доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, отметили в информационном центре Следкома.

На ситуацию также отреагировало областное министерство по охране памятников истории и культуры.

«Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918-1921 годах Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (губчека)». Вместе с тем, как и в отношении всех других МКД, обязанность по содержанию здания возлагается на собственников помещений, ТСЖ или управляющую компанию. Мы обратились в Управление ЖКХ г. Пензы, чтобы жителям помогли разобраться с данными проблемами», - отметили в ведомстве.